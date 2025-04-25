Борис Джонсон присоромив Трампа та заступився за Україну

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон не приховує свого обурення після того, як були оприлюднені деталі “мирної угоди” президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Джонсон просить світ не ігнорувати загрозу нового вторгнення Росії в Україну.
- На цьому тлі він закликав союзників надати реальні надійні гарантії безпеки для Києва.
Джонсон розкритикував підхід Трампа
Колишній лідер Британії звертає увагу на те що Путін без розбору вбиває мирних українців, а натомість йому пропонують:
утримувати суверенну територію України, яку він захопив силою;
контролювати долю України, заборонивши їй вступ до НАТО;
скасувати санкції;
мати економічну співпрацю зі США;
можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років.
Політик закликав світ не ігнорувати той факт, що у запропонованому "мирному плані" Трампа ніщо не здатне реально зупинити наступне вторгнення РФ в Україну.
На його переконання, партнери Києва повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України.
Цю гарантію має надати Британія, США та інші західні союзники.