Борис Джонсон присоромив Трампа та заступився за Україну

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон не приховує свого обурення після того, як були оприлюднені деталі “мирної угоди” президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Джонсон розкритикував підхід Трампа

Колишній лідер Британії звертає увагу на те що Путін без розбору вбиває мирних українців, а натомість йому пропонують:

утримувати суверенну територію України, яку він захопив силою;

контролювати долю України, заборонивши їй вступ до НАТО;

скасувати санкції;

мати економічну співпрацю зі США;

можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років.

А що отримує Україна після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій агресії? Яка винагорода за жахливі жертви, які вона принесла, як їй безперервно повторюють, заради свободи і демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Борис Джонсон Колишній прем'єр-міністр Великої Британії

Політик закликав світ не ігнорувати той факт, що у запропонованому "мирному плані" Трампа ніщо не здатне реально зупинити наступне вторгнення РФ в Україну.

На його переконання, партнери Києва повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України.

Цю гарантію має надати Британія, США та інші західні союзники.