Под Москвой подорвали генерала армии РФ — видео

В России ликвидировали еще одного военного преступника

О гибели Москалика сообщили сразу несколько российских телеграмм-каналов.

Кроме того, они опубликовали видео с места происшествия.

По предварительным данным, российский генерал проходил мимо внезапно взорвавшегося авто.

В связи с взрывом автомобиля Следственный комитет России возбудил уголовное дело — по какой статье не уточняется.

В оперативных службах утверждают, что причиной стало взрывное устройство. Однако пока это только одна из версий инцидента.

Впоследствии стало известно, что подорванный в Балашихе "Фольксваген" был перепродан по меньшей мере трижды с конца января 2025 года.

25 апреля около 10:40 утра припаркованный у подъезда "Фольксваген" сдетонировал — в момент, когда из дома вышел генерал-майор Ярослав Москалик, его убило на месте.

59-летний Ярослав Москалик — бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.