Под Москвой подорвали генерала армии РФ — видео

25 апреля в российской Балашихе подорвали бывшего заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Ярослава Москалика.
Главные тезисы
- Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.
- Считается, что причиной взрыва стало взрывное устройство, но рассматриваются и другие версии происшествия.
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О гибели Москалика сообщили сразу несколько российских телеграмм-каналов.
Кроме того, они опубликовали видео с места происшествия.
По предварительным данным, российский генерал проходил мимо внезапно взорвавшегося авто.
В связи с взрывом автомобиля Следственный комитет России возбудил уголовное дело — по какой статье не уточняется.
В оперативных службах утверждают, что причиной стало взрывное устройство. Однако пока это только одна из версий инцидента.
Впоследствии стало известно, что подорванный в Балашихе "Фольксваген" был перепродан по меньшей мере трижды с конца января 2025 года.
25 апреля около 10:40 утра припаркованный у подъезда "Фольксваген" сдетонировал — в момент, когда из дома вышел генерал-майор Ярослав Москалик, его убило на месте.
59-летний Ярослав Москалик — бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
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