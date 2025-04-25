Під Москвою підірвали генерала армії РФ — відео

25 квітня у російській Балашисі, що знаходиться поблизу Москви, підірвали колишнього заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил РФ Ярослава Москалика.
Головні тези:
- Слідчий комітет Росії розпочав кримінальне провадження у зв'язку з загибеллю Ярослава Москалика.
- Наразі вважається, що причиною вибуху став вибуховий пристрій, але розглядаються й інші версії події.
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Про загибель Москалика повідомили одразу кілька російських телеграм-каналів.
Окрім того, вони опублікували відео з місця події.
За попередніми даними, російський генерал проходив повз авто, яке раптово вибухнуло.
У зв'язку з вибухом автомобіля Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу — за якою статтею не уточнюється.
В оперативних службах стверджують, що причиною став вибуховий пристрій. Однак наразі це лише одна з версій інциденту.
Згодом стало відомо, що підірваний у Балашисі "Фольксваген" перепродали щонайменше тричі з кінця січня 2025 року.
25 квітня близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду "Фольксваген" здетонував — у момент, коли з дому вийшов генерал-майор Ярослав Москалик. Його вбило на місці вибуховою хвилею та вражаючими елементами.
59-річний Ярослав Москалик — колишній заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.
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