Під Москвою підірвали генерала армії РФ — відео
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Під Москвою підірвали генерала армії РФ — відео

Москвалик
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Джерело:  online.ua

25 квітня у російській Балашисі, що знаходиться поблизу Москви, підірвали колишнього заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. 

Головні тези:

  • Слідчий комітет Росії розпочав кримінальне провадження у зв'язку з загибеллю Ярослава Москалика.
  • Наразі вважається, що причиною вибуху став вибуховий пристрій, але розглядаються й інші версії події.

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Про загибель Москалика повідомили одразу кілька російських телеграм-каналів.

Окрім того, вони опублікували відео з місця події.

За попередніми даними, російський генерал проходив повз авто, яке раптово вибухнуло.

У зв'язку з вибухом автомобіля Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу — за якою статтею не уточнюється.

В оперативних службах стверджують, що причиною став вибуховий пристрій. Однак наразі це лише одна з версій інциденту.

Згодом стало відомо, що підірваний у Балашисі "Фольксваген" перепродали щонайменше тричі з кінця січня 2025 року.

25 квітня близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду "Фольксваген" здетонував — у момент, коли з дому вийшов генерал-майор Ярослав Москалик. Його вбило на місці вибуховою хвилею та вражаючими елементами.

59-річний Ярослав Москалик — колишній заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.

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