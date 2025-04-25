"Крим залишиться з Росією". Трамп виступив з новою цинічною заявою

Я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звісно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, що люди знають, що коли я це говорив, то говорив не всерйоз, але при цьому було сказано, що цьому (війні РФ проти України — ред.) буде покладено край, — заявив Трамп.