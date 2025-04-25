"Крим залишиться з Росією". Трамп виступив з новою цинічною заявою
Категорія
Політика
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"Крим залишиться з Росією". Трамп виступив з новою цинічною заявою

Трамп
Джерело:  TIME

Президент США Дональд Трамп безсоромно заявив, що хоче визнати окупований український Крим територією Росії. Про це він повідомив, підбиваючи підсумки перших 100 днів у Білому домі.

Головні тези:

  • Трамп знову звинуватив Україну в тому, що Росія розпочала вторгнення.
  •  Також він пояснив, чому не зміг зупинити війну за 24 години.

Трамп знову став на бік Росії

Про своє рішення американський лідер заявив під час інтерв'ю журналу TIME.

Очільник Білого дому знову цинічно звинуватив Україну у розв'язанні війни з Російською Федерацією.

Трамп вкотре збрехав, що російський диктатор Володимир Путін вирішив розпочати вторгнення після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу:

Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Крим залишиться з Росією.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі журналіст поцікавився в американського лідера, чому він запевняв, що закінчить війну в Україні в перший же день.

Я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звісно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, що люди знають, що коли я це говорив, то говорив не всерйоз, але при цьому було сказано, що цьому (війні РФ проти України — ред.) буде покладено край, — заявив Трамп.

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