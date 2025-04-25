Що США пропонують Україні та РФ для припинення вогню — дані ЗМІ
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Що США пропонують Україні та РФ для припинення вогню — дані ЗМІ

Що команда Трампа пропонує Україні та РФ
Джерело:  Reuters

У розпорядженні Reuters опинився документ, в якому зафіксовані пропозиції США щодо припинення вогню між РФ та Україною. Журналісти дізналися, що їх представив європейським союзникам спецпосланець Трампа Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.

Головні тези:

  • Умови включають постійне припинення вогню та гарантію безпеки для України.
  • Санкції проти РФ, що були введені з 2014 року, можуть бути скасовані.

Що команда Трампа пропонує Україні та РФ

Reuters стверджує, що публікує документ повністю без змін. Загалом він складається з 4 розділів.

Що важливо розуміти, ці умови де-факто відображають фінальну пропозицію США кожній зі сторін війни.

Припинення вогню:

  • постійне припинення вогню;

  • обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.

Гарантія безпеки України:

  • Україна отримує надійну гарантію безпеки;

  • держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;

  • Україна не буде прагнути вступити до НАТО;

  • Україна може прагнути до членства в ЄС.

Території:

  • США де-юре визнають російський контроль над Кримом;

  • США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;

  • США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

  • Україна повертає собі територію в Харківській області;

  • Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;

  • Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.

Економіка:

  • США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;

  • Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;

  • санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;

  • Американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

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