Що США пропонують Україні та РФ для припинення вогню — дані ЗМІ

У розпорядженні Reuters опинився документ, в якому зафіксовані пропозиції США щодо припинення вогню між РФ та Україною. Журналісти дізналися, що їх представив європейським союзникам спецпосланець Трампа Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.