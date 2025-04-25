Що США пропонують Україні та РФ для припинення вогню — дані ЗМІ

У розпорядженні Reuters опинився документ, в якому зафіксовані пропозиції США щодо припинення вогню між РФ та Україною. Журналісти дізналися, що їх представив європейським союзникам спецпосланець Трампа Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня.
Головні тези:
- Умови включають постійне припинення вогню та гарантію безпеки для України.
- Санкції проти РФ, що були введені з 2014 року, можуть бути скасовані.
Що команда Трампа пропонує Україні та РФ
Reuters стверджує, що публікує документ повністю без змін. Загалом він складається з 4 розділів.
Що важливо розуміти, ці умови де-факто відображають фінальну пропозицію США кожній зі сторін війни.
Припинення вогню:
постійне припинення вогню;
обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.
Гарантія безпеки України:
Україна отримує надійну гарантію безпеки;
держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;
Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
Україна може прагнути до членства в ЄС.
Території:
США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
Україна повертає собі територію в Харківській області;
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;
Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.
Економіка:
США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;
санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;
Американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.
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