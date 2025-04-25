Скандал в Белом доме. Брат Венса озвучил свою версию событий
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Скандал в Белом доме. Брат Венса озвучил свою версию событий

Нейт Вэнс отреагировал на скандал в Овальном кабинете
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Источник:  online.ua

По мнению двоюродного брата вице-президента США Нейта Венса, конфликт украинского и американского лидеров – Владимира Зеленского и Дональда Трампа – в Белом доме была "направлена на кого-то, кто не был в комнате".

Главные тезисы

  • Нейт Вэнс рассказал о разговоре с Джей Ди Вэнсом.
  • Он предположил, что "атака" на Зеленского могла быть совершена ради Путина.

Нейт Вэнс отреагировал на скандал в Овальном кабинете

Журналисты попросили Нейта прокомментировать момент, когда Зеленского пытались унизить за то, что он прибыл в Белый дом не в костюме.

Также они обратили внимание на фото, где он вместе с Джей Ди Венсом в обычной одежде.

У Нейта поинтересовались, это был акт солидарности с Зеленским, на что двоюродный брат американского вице-президента ответил, что это не было намеренно.

Я спросил у Джей Ди: "Эй, я не хочу звучать цинично, но у меня нет костюма. Это проблема?" Он ответил: "Не волнуйся, просто заходи. У нас постоянно бывают посетители, — рассказал Нейт Вэнс.

Как утверждает кузен американского вице-президента, Джей Ди Вэнс знает, почему украинский лидер не носит костюм.

Мы об этом говорили, он не глуп. И он не воспринял это как неуважение.

Журналисты поинтересовались у Нейта, мог ли этот "спектакль" быть направленным на российского диктатора Владимира Путина. Нейт Вэнс не отверг такой вариант.

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