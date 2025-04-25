Скандал в Белом доме. Брат Венса озвучил свою версию событий

По мнению двоюродного брата вице-президента США Нейта Венса, конфликт украинского и американского лидеров – Владимира Зеленского и Дональда Трампа – в Белом доме была "направлена на кого-то, кто не был в комнате".
Главные тезисы
- Нейт Вэнс рассказал о разговоре с Джей Ди Вэнсом.
- Он предположил, что "атака" на Зеленского могла быть совершена ради Путина.
Нейт Вэнс отреагировал на скандал в Овальном кабинете
Журналисты попросили Нейта прокомментировать момент, когда Зеленского пытались унизить за то, что он прибыл в Белый дом не в костюме.
Также они обратили внимание на фото, где он вместе с Джей Ди Венсом в обычной одежде.
У Нейта поинтересовались, это был акт солидарности с Зеленским, на что двоюродный брат американского вице-президента ответил, что это не было намеренно.
Как утверждает кузен американского вице-президента, Джей Ди Вэнс знает, почему украинский лидер не носит костюм.
Журналисты поинтересовались у Нейта, мог ли этот "спектакль" быть направленным на российского диктатора Владимира Путина. Нейт Вэнс не отверг такой вариант.
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