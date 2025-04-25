Скандал у Білому домі. Брат Венса озвучив свою версію подій

На переконання двоюрідного брата віцепрезидента США Нейта Венса, конфлікт українського та американського лідерів – Володимира Зеленського та Дональда Трампа – в Білому домі була "спрямована на когось, хто не був у кімнаті".

Нейт Венс відреагував на скандал в Овальному кабінеті

Журналісти попросили Нейта прокоментувати момент, коли Зеленського намагалися принизити за те, що він прибув у Білий дім не у костюмі.

Також вони звернули увагу на фото, де він разом із Джей Ді Венсом у звичайному одязі.

У Нейта поцікавилися, чи це був акт солідарності із Зеленським, на що двоюрідний брат американського віцепрезидента відповів, що це не було навмисно.

Я запитав у Джей Ді: "Гей, я не хочу звучати цинічно, але я не маю костюма. Це проблема?" Він відповів: "Не хвилюйся, просто заходь. У нас постійно бувають відвідувачі, — розповів Нейт Венс. Поширити

Як стверджує кузен американського віцепрезидента, Джей Ді Венс знає, чому український лідер не носить костюм.

Ми про це говорили, він не дурний. І він не сприйняв це як неповагу. Це одна з причин, чому я вважаю, що вся вистава із Зеленським в Овальному кабінеті була спрямована на когось, хто не був у кімнаті, — вважає він. Поширити

Журналісти поцікавилися у Нейта, чи могла ця "вистава" бути спрямованою на російського диктатора Володимира Путіна. Нейт Венс не відкинув такий варіант.