Скандал у Білому домі. Брат Венса озвучив свою версію подій

На переконання двоюрідного брата віцепрезидента США Нейта Венса, конфлікт українського та американського лідерів – Володимира Зеленського та Дональда Трампа – в Білому домі була "спрямована на когось, хто не був у кімнаті".
Головні тези:
- Нейт Венс розповів про розмову з Джей Ді Венсом.
- Він припустив, що “атака” на Зеленського могла бути здійснена заради Путіна.
Нейт Венс відреагував на скандал в Овальному кабінеті
Журналісти попросили Нейта прокоментувати момент, коли Зеленського намагалися принизити за те, що він прибув у Білий дім не у костюмі.
Також вони звернули увагу на фото, де він разом із Джей Ді Венсом у звичайному одязі.
У Нейта поцікавилися, чи це був акт солідарності із Зеленським, на що двоюрідний брат американського віцепрезидента відповів, що це не було навмисно.
Як стверджує кузен американського віцепрезидента, Джей Ді Венс знає, чому український лідер не носить костюм.
Журналісти поцікавилися у Нейта, чи могла ця "вистава" бути спрямованою на російського диктатора Володимира Путіна. Нейт Венс не відкинув такий варіант.
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