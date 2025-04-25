Сікорський не побоявся піти проти Дуди заради України
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Сікорський не побоявся піти проти Дуди заради України

Сікорський
Джерело:  online.ua

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський прокоментував нещодавню скандальну заяву президента Анджея Дуди, в якому той говорив про поступки, на які має піти Україна заради завершення війни.

Головні тези:

  • Сікорський порівняв Анджея Дуду з Чемберленом.
  • На переконання президента Польщі, тільки американський тиск може допомогти завершити війну.

Сікорський не підтримав позицію Дуди

Що важливо розуміти, під час інтерв'ю Euronews Анджей Дуда неочікувано для всіх заявив, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться".

Реагуючи на ці слова глава польського МЗС порадив президенту "не бути Чемберленом".

Я раджу президенту Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Варто також зазначити, що у цьому ж інтерв’ю Анджей Дуда озвучив прогноз, що тільки "американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир.

Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

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