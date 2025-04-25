Сікорський не побоявся піти проти Дуди заради України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський прокоментував нещодавню скандальну заяву президента Анджея Дуди, в якому той говорив про поступки, на які має піти Україна заради завершення війни.

Сікорський не підтримав позицію Дуди

Що важливо розуміти, під час інтерв'ю Euronews Анджей Дуда неочікувано для всіх заявив, що Україна "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться".

Реагуючи на ці слова глава польського МЗС порадив президенту "не бути Чемберленом".

Я раджу президенту Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Варто також зазначити, що у цьому ж інтерв’ю Анджей Дуда озвучив прогноз, що тільки "американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир.