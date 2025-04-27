Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки РФ на Україну
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Захищаючи українські міста та села від повітряного нападу країни-агресорки РФ, сили ППО змогли знищити 57 ворожих дронів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Головні тези:

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Внаслідок атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Подробиці нової атаки РФ на Україну

У ніч на 27 квітня 2025 року (із 21.00 26 квітня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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