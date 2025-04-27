Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ

Захищаючи українські міста та села від повітряного нападу країни-агресорки РФ, сили ППО змогли знищити 57 ворожих дронів. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Головні тези:
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Подробиці нової атаки РФ на Україну
У ніч на 27 квітня 2025 року (із 21.00 26 квітня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
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