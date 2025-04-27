Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ

Защищая украинские города и села от воздушного нападения страны-агрессорки РФ, силы ПВО смогли уничтожить 57 вражеских дронов. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Подробности новой атаки РФ на Украину

В ночь на 27 апреля 2025 года (с 21.00 26 апреля) противник атаковал 149 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. Поделиться

67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, а также Донецкая, Сумская и Черкасская области.