Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ

Защищая украинские города и села от воздушного нападения страны-агрессорки РФ, силы ПВО смогли уничтожить 57 вражеских дронов. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Главные тезисы
Главные тезисы:
- Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
- В результате атаки пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.
Подробности новой атаки РФ на Украину
В ночь на 27 апреля 2025 года (с 21.00 26 апреля) противник атаковал 149 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, а также Донецкая, Сумская и Черкасская области.
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