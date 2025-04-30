По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин будет договариваться о прекращении войны исключительно с Украиной, а не с командой американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Путина по поводу "перемирия" является началом прямых переговоров без предварительных условий.
- Зеленский считает предложение диктатора очередной попыткой манипуляций.
Россия не хочет договариваться с США о завершении войны
Песков цинично заявил, что ситуация в Украине очень сложная, чтобы быть урегулированной мгновенно.
Более того, он добавил, что Россия намерена достичь тех целей, которые ставились в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Спикер Кремля лжет, что Москва предпочитает "мирное достижение" этих целей, и "Путин остается открыт для мирного урегулирования".
По словам Пескова, договоренность об окончании войны должна быть достигнута не с США, а с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин, мол, готов к "прямому контакту" с президентом США Дональдом Трампом, если возникнет такая потребность.
Кроме того, Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о парадах в Москве на 9 мая, назвав их "неудачными".
Спикер Путина в очередной раз заявил о "готовности РФ к прямым переговорам с Украиной", а также традиционно пожаловался, что "ответа от Киева пока нет".
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