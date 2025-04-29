Армия РФ рвется на границы сразу трех областей Украины

Как предупреждает представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась. Более того, российские захватчики делают все возможное, чтобы прорваться на границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Главные тезисы
- Сразу на нескольких направлениях фронта враг все активнее штурмует позиции ВСУ.
- Армия РФ все чаще прибегает к двойным ударам по мирным городам Украины.
Что известно о ситуации на фронте 29 апреля
Согласно последним данным, за последние сутки на Новопавловском направлении враг 23 раза штурмовал позиции украинских защитников.
Более того, ухудшается ситуация и на Ореховском направлении в районе Малых Щербаков, Лобкового, Степного.
Там россияне не оставляют попыток пробить линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его.
По словам Волошина, оттуда есть возможность осуществлять огненное влияние на логистические пути ВСУ, следующие из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода".
На Приднепровском и Херсонском направлениях россияне рвутся вперед.
В Херсонской области солдаты РФ пытаются захватить острова на Днепре.
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