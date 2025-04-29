Украина атаковала военный аэродром "Саваслейка" в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина атаковала военный аэродром "Саваслейка" в России

Украина продолжает успешно уничтожать военные объекты врага
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Источник:  online.ua

Ночью 29 апреля в Нижегородской области РФ гремела мощная "бавовна" после атаки украинских БПЛА. Под удары воинов ВСУ в этот раз попали военный аэродром "Саваслейка" и завод взрывчатых веществ, расположенный в этом же российском регионе – городе Дзержинск.

Главные тезисы

  • "Саваслейка" – авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ.
  • Российская ПВО заявила об уничтожении 7 украинских дронов.

Украина продолжает успешно уничтожать военные объекты врага

Новыми целями украинских воинов стали аэродром "Саваслейка" (в/ч 83122) и ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

Что важно понимать, что указанный завод является частью военно-промышленного комплекса России.

Российская ПВО насчитала по меньшей мере 8 беспилотных аппаратов и заявила о сбитии 7 из них.

Согласно последним данным, на завод были нацелены 2 дрона.

Работников предприятия в это время эвакуировали, а про результаты атаки пока точно ничего не известно.

Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы, — утверждает губернатор региона.

Что важно понимать, "Саваслейка" — авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переобучение летного состава ВВС России).

В прошлый раз она была под ударом Украины в августе прошлого года.

С базы "Саваслейки" российские самолеты регулярно атакуют Украину.

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