В Киеве экстренно созывают Совет обороны

Зачем созывают Совет обороны Киева

Как отметил Тимур Ткаченко, главная цель встречи — обсуждение алгоритма действий после того, как ГСЧС ликвидировала последствия прилетов.

Фото: скриншот

Он также добавил, что только накануне лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами по этому поводу.

В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если у города есть ресурсы. Мне врывается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные — на самом деле с префиксом "без". Тимур Ткаченко Глава Киевской городской военной администрации

По его словам, заседание Совета обороны состоится в экстренном порядке, несмотря на то, что мэр Виталий Кличко сейчас не находится в Украине.

От себя лично, от наших жителей, благодарю всех волонтеров, которые подключились к помощи в Святошинском районе, — добавил Ткаченко. Поделиться