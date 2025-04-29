В Киеве экстренно созывают Совет обороны

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко официально подтвердил, что срочно созывает Совет обороны Киева.
Главные тезисы
- Киевляне жалуются на то, что жителей Святошинского района после атаки РФ оставили на произвол судьбы с последствиями вражеского удара.
- Совет обороны созывается в экстренном порядке, несмотря на то, что мэр Виталий Кличко пока не в Украине.
Зачем созывают Совет обороны Киева
Как отметил Тимур Ткаченко, главная цель встречи — обсуждение алгоритма действий после того, как ГСЧС ликвидировала последствия прилетов.
Он также добавил, что только накануне лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами по этому поводу.
По его словам, заседание Совета обороны состоится в экстренном порядке, несмотря на то, что мэр Виталий Кличко сейчас не находится в Украине.
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