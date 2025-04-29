В Киеве экстренно созывают Совет обороны
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве экстренно созывают Совет обороны

Зачем созывают Совет обороны Киева
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Источник:  online.ua

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко официально подтвердил, что срочно созывает Совет обороны Киева.

Главные тезисы

  • Киевляне жалуются на то, что жителей Святошинского района после атаки РФ оставили на произвол судьбы с последствиями вражеского удара.
  • Совет обороны созывается в экстренном порядке, несмотря на то, что мэр Виталий Кличко пока не в Украине.

Зачем созывают Совет обороны Киева

Как отметил Тимур Ткаченко, главная цель встречи — обсуждение алгоритма действий после того, как ГСЧС ликвидировала последствия прилетов.

Фото: скриншот

Он также добавил, что только накануне лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами по этому поводу.

В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если у города есть ресурсы. Мне врывается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные — на самом деле с префиксом "без".

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Глава Киевской городской военной администрации

По его словам, заседание Совета обороны состоится в экстренном порядке, несмотря на то, что мэр Виталий Кличко сейчас не находится в Украине.

От себя лично, от наших жителей, благодарю всех волонтеров, которые подключились к помощи в Святошинском районе, — добавил Ткаченко.

Фото: скриншот

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