РФ атаковала Украину 100 дронов — как отработала ПВО

Во время нового воздушного боя силы ПВО смогли уничтожить 37 российских дронов и обезвредить еще 47 вражеских беспилотников. Атака России началась около 23:00 28 апреля.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 29 апреля 2025 года противник атаковал 100 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Вражеские цели на этот раз уничтожали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Поделиться

Кроме того, указано, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Киевщина.