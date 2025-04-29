РФ атаковала Украину 100 дронов — как отработала ПВО

Во время нового воздушного боя силы ПВО смогли уничтожить 37 российских дронов и обезвредить еще 47 вражеских беспилотников. Атака России началась около 23:00 28 апреля.
Главные тезисы
- Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
- В результате атаки РФ пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 29 апреля 2025 года противник атаковал 100 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
Вражеские цели на этот раз уничтожали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Киевщина.
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