РФ атаковала Украину 100 дронов — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 100 дронов — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Read in English
Читати українською

Во время нового воздушного боя силы ПВО смогли уничтожить 37 российских дронов и обезвредить еще 47 вражеских беспилотников. Атака России началась около 23:00 28 апреля.

Главные тезисы

  • Вражеские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • В результате атаки РФ пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 29 апреля 2025 года противник атаковал 100 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Вражеские цели на этот раз уничтожали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Кроме того, указано, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Киевщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" Трампа относительно Украины спровоцировал раскол в НАТО
Что не так с "мирным планом" Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"
Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия увеличила производство баллистических ракет — помогает КНДР
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?