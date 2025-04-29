РФ атакувала Україну 100 дронів — як відпрацювала ППО

Під час нового повітряного бою сили ППО змогли знищити 37 російських дронів та знешкодити ще 47 ворожих безпілотників. Атака Росії розпочалася близько 23:00 28 квітня.
Головні тези:
- Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок атаки РФ постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 29 квітня 2025 року противник атакував 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Ворожі цілі цього разу знищували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.
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