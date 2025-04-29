РФ атакувала Україну 100 дронів — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 100 дронів — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
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Під час нового повітряного бою сили ППО змогли знищити 37 російських дронів та знешкодити ще 47 ворожих безпілотників. Атака Росії розпочалася близько 23:00 28 квітня.

Головні тези:

  • Ворожі дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Внаслідок атаки РФ постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 29 квітня 2025 року противник атакував 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Ворожі цілі цього разу знищували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Окрім того, наголошується, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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