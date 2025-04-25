Король Нідерландів закликав країну "озброюватись до зубів"
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Король Нідерландів закликав країну "озброюватись до зубів"

Король Нідерландів закликає свою країну не ігнорувати загрозу
Джерело:  NOS

Король Нідерландів Віллем-Александр звернувся до нації з важливим попередженням. За його словами, країні потрібно "озброюватися до зубів", щоб захистити себе у тих обставинах , які склалися на міжнародній арені.

Головні тези:

  • Нідерланди повинні активно готуватися до негативних сценаріїв та мати потужну оборонну промисловість.
  • Король закликав країну розглядати мир та безпеку як цінності, за які рано чи пізно доведеться боротися.

Король Нідерландів закликає свою країну не ігнорувати загрозу

З публічним попередженням Віллем-Александр виступив під час поїздки на базу у Лімбурзі.

Що важливо розуміти, саме там проходять навчання українські військові.

За словами короля Нідерландів, війна Росії проти України показала, що мир та безпеку вже не можна сприймати як даність.

Він визнав той факт, що його країна занадто довго сприймала як належне мир і безпеку.

Ситуація України та інші конфлікти демонструють, що це більше не так. Нам справді потрібно готуватися для того, щоб продовжити жити у мирі й безпеці, — наголосив Віллем-Александр.

На його переконання, Нідерланди повинні активно готуватись до поганих сценаріїв та озброюватися.

Ба більше, оборонна промисловість повинна бути спроможною до виробництва у тих обсягах, щоб закрити потреби у разі конфлікту.

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