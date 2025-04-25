Король Нідерландів закликав країну "озброюватись до зубів"

Король Нідерландів Віллем-Александр звернувся до нації з важливим попередженням. За його словами, країні потрібно "озброюватися до зубів", щоб захистити себе у тих обставинах , які склалися на міжнародній арені.

Король Нідерландів закликає свою країну не ігнорувати загрозу

З публічним попередженням Віллем-Александр виступив під час поїздки на базу у Лімбурзі.

Що важливо розуміти, саме там проходять навчання українські військові.

За словами короля Нідерландів, війна Росії проти України показала, що мир та безпеку вже не можна сприймати як даність.

Він визнав той факт, що його країна занадто довго сприймала як належне мир і безпеку.

Ситуація України та інші конфлікти демонструють, що це більше не так. Нам справді потрібно готуватися для того, щоб продовжити жити у мирі й безпеці, — наголосив Віллем-Александр. Поширити

На його переконання, Нідерланди повинні активно готуватись до поганих сценаріїв та озброюватися.