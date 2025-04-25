Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"
Категория
Мир
Дата публикации

Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"

Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу
Читати українською
Источник:  NOS

Король Нидерландов Виллем-Александр обратился к нации с важным предупреждением. По его словам, стране нужно "вооружаться до зубов", чтобы защитить себя в обстоятельствах, которые сложились на международной арене.

Главные тезисы

  • Нидерланды должны активно готовиться к негативным сценариям и иметь мощную оборонную промышленность.
  • Король призвал страну рассматривать мир и безопасность как ценности, за которые рано или поздно придется сражаться.

Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу

С публичным предупреждением Виллем-Александр выступил во время поездки на базу в Лимбурге.

Что важно понимать, именно там проходят обучение украинские военные.

По словам короля Нидерландов, война России против Украины показала, что мир и безопасность уже нельзя воспринимать как данность.

Он признал тот факт, что его страна слишком долго воспринимала как должное мир и безопасность.

Ситуация Украины и другие конфликты демонстрируют, что это не так. Нам действительно нужно готовиться для того, чтобы продолжить жить в мире и безопасности, — подчеркнул Виллем-Александр.

По его убеждению, Нидерланды должны активно готовиться к плохим сценариям и вооружаться.

Более того, оборонная промышленность должна быть способна к производству в тех объемах, чтобы закрыть потребности в случае конфликта.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину
Джонсон раскритиковал подход Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Крым останется с Россией". Трамп выступил с новым циничным заявлением
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что США предлагают Украине и РФ для прекращения огня — данные СМИ
Что команда Трампа предлагает Украине и РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?