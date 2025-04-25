Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"

Король Нидерландов Виллем-Александр обратился к нации с важным предупреждением. По его словам, стране нужно "вооружаться до зубов", чтобы защитить себя в обстоятельствах, которые сложились на международной арене.

Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу

С публичным предупреждением Виллем-Александр выступил во время поездки на базу в Лимбурге.

Что важно понимать, именно там проходят обучение украинские военные.

По словам короля Нидерландов, война России против Украины показала, что мир и безопасность уже нельзя воспринимать как данность.

Он признал тот факт, что его страна слишком долго воспринимала как должное мир и безопасность.

Ситуация Украины и другие конфликты демонстрируют, что это не так. Нам действительно нужно готовиться для того, чтобы продолжить жить в мире и безопасности, — подчеркнул Виллем-Александр. Поделиться

По его убеждению, Нидерланды должны активно готовиться к плохим сценариям и вооружаться.