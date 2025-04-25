Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"

Король Нидерландов Виллем-Александр обратился к нации с важным предупреждением. По его словам, стране нужно "вооружаться до зубов", чтобы защитить себя в обстоятельствах, которые сложились на международной арене.
Главные тезисы
- Нидерланды должны активно готовиться к негативным сценариям и иметь мощную оборонную промышленность.
- Король призвал страну рассматривать мир и безопасность как ценности, за которые рано или поздно придется сражаться.
Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу
С публичным предупреждением Виллем-Александр выступил во время поездки на базу в Лимбурге.
Что важно понимать, именно там проходят обучение украинские военные.
По словам короля Нидерландов, война России против Украины показала, что мир и безопасность уже нельзя воспринимать как данность.
Он признал тот факт, что его страна слишком долго воспринимала как должное мир и безопасность.
По его убеждению, Нидерланды должны активно готовиться к плохим сценариям и вооружаться.
Более того, оборонная промышленность должна быть способна к производству в тех объемах, чтобы закрыть потребности в случае конфликта.
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