"Я был счастлив". Пилот Denfix показал воздушное сражение с армией РФ

Воздушные силы Украины поделились кадрами уничтожения российского ударного дрона. Сбить вражескую цель смог пилот истребителя МиГ-29 с позывным Denfix. Он поделился с украинцами своими эмоциями и рассказал о специфике войны в небе.
Главные тезисы
- По словам пилота, уничтожать российские беспилотники засветло гораздо легче.
- На его боевом счету – более двух десятков уничтоженных крылатых ракет, а также дронов.
Denfix раскрыл подробности своей работы
Как сообщили в Воздушных силах, Denfix — лётчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад".
Одна из его задач — уничтожение российских крылатых ракет и ударных дронов.
Что важно понимать, армия РФ постоянно наращивает их количество во время своих атак.
Для уничтожения вражеских целей подключаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация.
По словам пилота Denfix, на его боевом счету — более двух десятков уничтоженных крылатых ракет, а также дронов.
Воин признался, что уничтожать российские беспилотники засветло легче.
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