"Я был счастлив". Пилот Denfix показал воздушное сражение с армией РФ

Поэтому, в отличие от ночной боевой работы, я видел цель в прицеле. После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что своими глазами удалось увидеть уничтоженный вражеский дрон, не долетевший до цели и не уничтоживший ничего на нашей родной земле, — подчеркнул Denfix.