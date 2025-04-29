"Я был счастлив". Пилот Denfix показал воздушное сражение с армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Я был счастлив". Пилот Denfix показал воздушное сражение с армией РФ

Воздушные Силы ВСУ
Denfix раскрыл подробности своей работы
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Воздушные силы Украины поделились кадрами уничтожения российского ударного дрона. Сбить вражескую цель смог пилот истребителя МиГ-29 с позывным Denfix. Он поделился с украинцами своими эмоциями и рассказал о специфике войны в небе.

Главные тезисы

  • По словам пилота, уничтожать российские беспилотники засветло гораздо легче.
  • На его боевом счету – более двух десятков уничтоженных крылатых ракет, а также дронов.

Denfix раскрыл подробности своей работы

Как сообщили в Воздушных силах, Denfix — лётчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад".

Одна из его задач — уничтожение российских крылатых ракет и ударных дронов.

Что важно понимать, армия РФ постоянно наращивает их количество во время своих атак.

Для уничтожения вражеских целей подключаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация.

По словам пилота Denfix, на его боевом счету — более двух десятков уничтоженных крылатых ракет, а также дронов.

Воин признался, что уничтожать российские беспилотники засветло легче.

Поэтому, в отличие от ночной боевой работы, я видел цель в прицеле. После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что своими глазами удалось увидеть уничтоженный вражеский дрон, не долетевший до цели и не уничтоживший ничего на нашей родной земле, — подчеркнул Denfix.

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