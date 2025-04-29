"Я був щасливий". Пілот Denfix показав повітряний бій з армією РФ

Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі, — наголосив Denfix.