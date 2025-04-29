"Я був щасливий". Пілот Denfix показав повітряний бій з армією РФ

Повітряні сили України поділилися кадрами знищення російського ударного дрона. Ліквідувати ворожу ціль зміг пілот винищувача МіГ-29 з позивним Denfix. Він поділився з українцями своїми емоціями та розповів про специфіку війни у небі.
Головні тези:
- За словами пілота, знищувати російські безпілотники засвітло набагато легше.
- На його бойовому рахунку – понад два десятки знищених крилатих ракет, а також дронів.
Denfix розкрив подробиці своєї роботи
Як зазначали у Повітряних силах, Denfix — льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід".
Одне з його завдань — знищення російських крилатих ракет та ударних дронів.
Що важливо розуміти, армія РФ постійно нарощує їх кількість під час своїх атак.
Для знищення ворожих цілей долучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація.
За словами пілота Denfix, на його бойовому рахунку — понад два десятки знищених крилатих ракет, а також дронів.
Воїн зізнався, що знищувати російські безпілотники засвітло легше.
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