Армія РФ готує нову тактику наступів на фронті — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ готує нову тактику наступів на фронті — що відомо

армія РФ
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Джерело:  ISW

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники мають намір систематично інтегрувати мотоцикли у бої проти воїнів ЗСУ. Головна ціль ворога — "компенсувати досвідченість" українських операторів БпЛА.

Головні тези:

Головні тези:

  • Гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення українських безпілотників.
  • Однак армія РФ ігнорує цю проблему.

До чого готуються російські окупанти

Як зазначає команда ISW, існує висока ймовірність того, що армія РФ буде активно залучати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні влітку та восени 2025 року.

Аналітики зазначають, що поки росіяни не вигадали іншого варіанту, як їм боротися з українськими операторами безпілотників.

Цю версію підтверджують кадри, які 26 квітня опублікувало Міністерство оборони Росії.

На них можна помітити, як військові 299-го (десантного) полку 98-ї дивізії ВДВ РФ відпрацьовують тактику наступу та оборони на мотоциклах у групах по дві-три людини на російському полігоні.

На відео видно, що російські військові, ймовірно, розробляють тактику для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються видавати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні.

За словами американських аналітиків, мотоцикли дають можливість солдатам РФ наростити швидкість і маневреність та уникати ударів українських дронів.

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