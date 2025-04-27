Армія РФ готує нову тактику наступів на фронті — що відомо

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники мають намір систематично інтегрувати мотоцикли у бої проти воїнів ЗСУ. Головна ціль ворога — "компенсувати досвідченість" українських операторів БпЛА.
Головні тези:
Головні тези:
- Гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення українських безпілотників.
- Однак армія РФ ігнорує цю проблему.
До чого готуються російські окупанти
Як зазначає команда ISW, існує висока ймовірність того, що армія РФ буде активно залучати мотоцикли під час наступальних операцій в Україні влітку та восени 2025 року.
Аналітики зазначають, що поки росіяни не вигадали іншого варіанту, як їм боротися з українськими операторами безпілотників.
Цю версію підтверджують кадри, які 26 квітня опублікувало Міністерство оборони Росії.
На них можна помітити, як військові 299-го (десантного) полку 98-ї дивізії ВДВ РФ відпрацьовують тактику наступу та оборони на мотоциклах у групах по дві-три людини на російському полігоні.
За словами американських аналітиків, мотоцикли дають можливість солдатам РФ наростити швидкість і маневреність та уникати ударів українських дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-