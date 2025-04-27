Армия РФ готовит новую тактику наступлений на фронте — что известно

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики намерены систематически интегрировать мотоциклы в бои против воинов ВСУ. Главная цель врага — "компенсировать опытность" украинских операторов БПЛА.

К чему готовятся российские оккупанты

Как отмечает команда ISW, существует высокая вероятность, что армия РФ будет активно использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине летом и осенью 2025 года.

Аналитики отмечают, что пока россияне не придумали другой вариант, как им бороться с украинскими операторами беспилотников.

Эту версию подтверждают кадры, опубликованные 26 апреля Министерством обороны России.

На них можно заметить, как военные 299-го (десантного) полка 98-й дивизии ВДВ РФ отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.

На видео видно, что российские военные, вероятно, разрабатывают тактику для систематического наступательного использования мотоциклов и возможно готовятся выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине. Поделиться

По словам американских аналитиков, мотоциклы дают возможность солдатам РФ нарастить скорость и маневренность и избегать ударов украинских дронов.