Армия РФ готовит новую тактику наступлений на фронте — что известно

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики намерены систематически интегрировать мотоциклы в бои против воинов ВСУ. Главная цель врага — "компенсировать опытность" украинских операторов БПЛА.
Главные тезисы
Главные тезисы:
- Громкий шум мотоцикла не дает водителю услышать приближение украинских беспилотников.
- Однако армия РФ игнорирует эту проблему.
К чему готовятся российские оккупанты
Как отмечает команда ISW, существует высокая вероятность, что армия РФ будет активно использовать мотоциклы во время наступательных операций в Украине летом и осенью 2025 года.
Аналитики отмечают, что пока россияне не придумали другой вариант, как им бороться с украинскими операторами беспилотников.
Эту версию подтверждают кадры, опубликованные 26 апреля Министерством обороны России.
На них можно заметить, как военные 299-го (десантного) полка 98-й дивизии ВДВ РФ отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.
По словам американских аналитиков, мотоциклы дают возможность солдатам РФ нарастить скорость и маневренность и избегать ударов украинских дронов.
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