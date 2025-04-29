Макрон анонсував вирішальні тижні для завершення війни РФ проти України

Як запевнив французький лідер Еммануель Макрон, протягом наступних 8-10 днів міжнародна спільнота суттєво посилить тиск на Росію, щоб добитися від диктатора Путіна припинення вогню у війні проти України.

Макрон прогнозує доленосні тижні для України та РФ

У найближчі 8–10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Еммануель Макрон Президент Франції

На цьому тлі глава республіки закликав союзників України діяти єдиним фронтом.

Як вважає Макрон, саме наступні два тижні стануть вирішальними на шляху до завершення війни.

Французький лідер стверджує, що він зміг врешті-решт переконати команду Дональда Трампа у важливості посилення тиску на Кремль.

Це зокрема стосуватиметься введення нових санкцій проти країни-агресорки Росії.

Що важливо розуміти, наразі Еммануель Макрон заявляє про обережний оптимізм, а також припустив, що припинення вогню "ближче, ніж будь-коли раніше".