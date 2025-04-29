Українські воїни ліквідували понад 950 тисяч солдатів РФ

Втрати російських загарбників у живій силі невпинно зростають та стрімко наближають до одного мільйона вбитими та пораненими. Лише протягом минулої доби Сили оборони України встигли знищити 1 060 військових РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1161 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 178 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 950 860 (+1 060) осіб,
танків — 10 728 (+5) од,
бойових броньованих машин — 22 352 (+14) од,
артилерійських систем — 27 080 (+42) од,
засобів ППО — 1 146 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 177 (+94) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 46 432 (+140) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 28 квітня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинула 201 керовану авіаційну бомбу.
Ба більше, ворог здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2858 дронів-камікадзе.
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