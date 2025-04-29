12-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині, у Губиниській громаді Самарівського району, російські окупанти вбили 12-річну дівчинку. Окрім того, постраждали 6-річна дитина і двоє дорослих — наразі всі на амбулаторному лікуванні.
Головні тези:
- По Нікопольщині ворог бив артилерією та FPV-дронами.
- Також відомі наслідки атаки Росії на Київську область.
Наслідки нових атак Росії на Україну
Як повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, російські загарбники знову масовано спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.
Силам ППО вдалося збити 7 БпЛА.
Цього разу під удари ворога потрапили приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж — пошкоджені.
Також вказано, що Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Найбільше постраждали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.
Повідомляється про поранення 47-річної жінки — її шпиталізували в стані середньої тяжкості.
За словами мера Києва Віталія Кличка, через падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі спалахнули пожежі, є потерпіла.
Згодом стало відомо про згорілу базу відпочинку.
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