12-річна дівчинка загинула внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині, у Губиниській громаді Самарівського району, російські окупанти вбили 12-річну дівчинку. Окрім того, постраждали 6-річна дитина і двоє дорослих — наразі всі на амбулаторному лікуванні.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Як повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, російські загарбники знову масовано спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.

Силам ППО вдалося збити 7 БпЛА.

Цього разу під удари ворога потрапили приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж — пошкоджені.

У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство. По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив КАБом. Наслідки з'ясовуються. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Також вказано, що Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Найбільше постраждали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Повідомляється про поранення 47-річної жінки — її шпиталізували в стані середньої тяжкості.

За словами мера Києва Віталія Кличка, через падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі спалахнули пожежі, є потерпіла.