12-летняя девочка погибла в результате удара России по Днепропетровщине

В Днепропетровской области, в Губинисской общине Самаровского района, российские оккупанты убили 12-летнюю девочку. Кроме того, пострадали 6-летний ребенок и двое взрослых — все на амбулаторном лечении.
Главные тезисы
- По Никопольщине враг бил артиллерией и FPV-дронами.
- Также известны последствия атаки России на Киевскую область.
Последствия новых атак России на Украину
Как сообщает глава ОВА Сергей Лысак, российские захватчики снова массированно направили на Днепропетровщину беспилотники.
Силам ПВО удалось сбить 7 БпЛА.
В этот раз под удары врага попали частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж — повреждены.
Также указано, что Никопольщину враг атаковал артиллерией и FPV-дронами Больше всего пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
Сообщается о ранении 47-летней женщины — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе вспыхнули пожары, есть потерпевшая.
Впоследствии стало известно о сгоревшей базе отдыха.
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