12-летняя девочка погибла в результате удара России по Днепропетровщине

В Днепропетровской области, в Губинисской общине Самаровского района, российские оккупанты убили 12-летнюю девочку. Кроме того, пострадали 6-летний ребенок и двое взрослых — все на амбулаторном лечении.

Последствия новых атак России на Украину

Как сообщает глава ОВА Сергей Лысак, российские захватчики снова массированно направили на Днепропетровщину беспилотники.

Силам ПВО удалось сбить 7 БпЛА.

В этот раз под удары врага попали частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж — повреждены.

В Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА занялось аграрное предприятие. По Великомихайловской общине на Синельниковщине агрессор ударил КАБом. Последствия выясняются. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Также указано, что Никопольщину враг атаковал артиллерией и FPV-дронами Больше всего пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

Сообщается о ранении 47-летней женщины — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе вспыхнули пожары, есть потерпевшая.