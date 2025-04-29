Чому Австралія затримує надання Україні танків Abrams — дані ЗМІ
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Чому Австралія затримує надання Україні танків Abrams — дані ЗМІ

США блокують надання допомоги Україні
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Джерело:  ABC

Як вдалося дізнатися ABC, офіційна Канберра не передає Україні обіцяні танки M1A1 Abrams у межах пакету військової допомоги на суму 245 млн доларів через 

жорстку позицію команди президента США Дональда Трампа з цього приводу.

Головні тези:

  • Ще у 2024 році Австралія пообіцяла надати Україні 49 танків Abrams.
  • Однак Білий дім заважає реалізації цього плану.

США блокують надання допомоги Україні

Журналісти звертають увагу на те, що парк Австралії з 59 списаних танків M1A1 Abrams був придбаний близько 20 років тому.

Попри це, його жодного разу не розгорнули в зоні бойових дій.

Уже незабаром в Австралію надійдуть нові бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.

Згідно з даними ЗМІ, уперше проблеми з наданням танків виникли ще у березні, коли американський лідер Дональд Трамп тимчасово заблокував військову допомогу Україні.

Окрім того, вказано, що наразі процес ще більше ускладнюється через те, що формальний дозвіл, який має бути наданий США перед тим, як танки можуть бути передані іншій країні, досі Австралії не надали.

Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини — дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників, — повідомив журналістам один з інсайдерів.

За словами спікера Міноборони Австралії, його країна у жодному разі не відмовляється від реалізації плану постачання M1A1 Abrams у 2025 році.

Процес експорту M1A1 триває, — стверджує він.

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