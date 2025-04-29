Чому Австралія затримує надання Україні танків Abrams — дані ЗМІ

Як вдалося дізнатися ABC, офіційна Канберра не передає Україні обіцяні танки M1A1 Abrams у межах пакету військової допомоги на суму 245 млн доларів через

США блокують надання допомоги Україні

Журналісти звертають увагу на те, що парк Австралії з 59 списаних танків M1A1 Abrams був придбаний близько 20 років тому.

Попри це, його жодного разу не розгорнули в зоні бойових дій.

Уже незабаром в Австралію надійдуть нові бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.

Згідно з даними ЗМІ, уперше проблеми з наданням танків виникли ще у березні, коли американський лідер Дональд Трамп тимчасово заблокував військову допомогу Україні.

Окрім того, вказано, що наразі процес ще більше ускладнюється через те, що формальний дозвіл, який має бути наданий США перед тим, як танки можуть бути передані іншій країні, досі Австралії не надали.

Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини — дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників, — повідомив журналістам один з інсайдерів. Поширити

За словами спікера Міноборони Австралії, його країна у жодному разі не відмовляється від реалізації плану постачання M1A1 Abrams у 2025 році.