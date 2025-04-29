Почему Австралия задерживает предоставление Украине танков Abrams — данные СМИ

Как удалось узнать ABC, официальная Канберра не передает Украине обещанные танки M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов

США блокируют предоставление помощи Украине

Журналисты обращают внимание на то, что парк Австралии из 59 списанных танков M1A1 Abrams был приобретен около 20 лет назад.

Несмотря на это, его ни разу не развернули в зоне боевых действий.

Уже в скором времени в Австралию поступят новые боевые танки M1A2 с 120-миллиметровой пушкой.

Согласно данным СМИ, впервые проблемы с предоставлением танков возникли еще в марте, когда американский лидер Дональд Трамп временно заблокировал военную помощь Украине.

Кроме того, указано, что сейчас процесс еще больше усложняется из-за того, что формальное разрешение, которое должно быть предоставлено США перед тем, как танки могут быть переданы другой стране, до сих пор Австралии не предоставили.

Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины — крыша танка является самым слабым местом Abrams, а это война беспилотников, — сообщил журналистам один из инсайдеров. Поделиться

По словам спикера Минобороны Австралии, его страна ни в коем случае не отказывается от реализации плана поставки M1A1 Abrams в 2025 году.