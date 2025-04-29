Украинские воины ликвидировали более 950 тысяч солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали более 950 тысяч солдат РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Потери российских захватчиков в живой силе постоянно растут и стремительно приближают к одному миллиону убитыми и ранеными. Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели уничтожить 1060 военных РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1161 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 178 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 950 860 (+1 060) человек,

  • танков — 10 728 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 352 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 27 080 (+42) ед,

  • средств ПВО — 1 146 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 177 (+94) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46432 (+140) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 апреля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу.

Более того, враг совершил 6010 обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2858 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 100 дронов — как отработала ПВО
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
12-летняя девочка погибла в результате удара России по Днепропетровщине
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия новых атак России на Украину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Австралия задерживает предоставление Украине танков Abrams — данные СМИ
США блокируют предоставление помощи Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?