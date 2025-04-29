Украинские воины ликвидировали более 950 тысяч солдат РФ

Потери российских захватчиков в живой силе постоянно растут и стремительно приближают к одному миллиону убитыми и ранеными. Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели уничтожить 1060 военных РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 950 860 (+1 060) человек,

танков — 10 728 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 22 352 (+14) ед,

артиллерийских систем — 27 080 (+42) ед,

средств ПВО — 1 146 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 177 (+94) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 46432 (+140) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 апреля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу.

Более того, враг совершил 6010 обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2858 дронов-камикадзе.