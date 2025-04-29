Украинские воины ликвидировали более 950 тысяч солдат РФ

Потери российских захватчиков в живой силе постоянно растут и стремительно приближают к одному миллиону убитыми и ранеными. Только за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели уничтожить 1060 военных РФ.
Главные тезисы
- Начались 1161 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- В общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 178 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 950 860 (+1 060) человек,
танков — 10 728 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 22 352 (+14) ед,
артиллерийских систем — 27 080 (+42) ед,
средств ПВО — 1 146 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 177 (+94) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 46432 (+140) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, 28 апреля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу.
Более того, враг совершил 6010 обстрелов, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2858 дронов-камикадзе.
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