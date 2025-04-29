Макрон анонсировал решающие недели для завершения войны РФ против Украины
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Политика
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Макрон анонсировал решающие недели для завершения войны РФ против Украины

Макрон прогнозирует судьбоносные недели для Украины и РФ
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Источник:  Paris Match

Как заверил французский лидер Эммануэль Макрон, в течение следующих 8-10 дней международное сообщество существенно усилит давление на Россию, чтобы добиться от диктатора Путина прекращения огня в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Макрон считает, что прекращение огня "ближе, чем когда-либо раньше".
  • Ключевую роль в этом сыграла встреча Зеленского и Трампа в Ватикане.

Макрон прогнозирует судьбоносные недели для Украины и РФ

В ближайшие 8–10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я остаюсь аккуратным, поскольку часть этого уравнения зависит от Москвы.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

На этом фоне глава республики призвал союзников Украины действовать единым фронтом.

Как считает Макрон, именно следующие две недели станут решающими на пути к завершению войны.

Французский лидер утверждает, что он смог наконец убедить команду Дональда Трампа в важности усиления давления на Кремль.

Это, в частности, будет касаться введения новых санкций против страны-агрессорки России.

Что важно понимать, сейчас Эммануэль Макрон заявляет об осторожном оптимизме, а также предположил, что прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде".

Президент Франции также подтвердил, что переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме помогли усилить давление на РФ.

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