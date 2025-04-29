Макрон анонсировал решающие недели для завершения войны РФ против Украины

Как заверил французский лидер Эммануэль Макрон, в течение следующих 8-10 дней международное сообщество существенно усилит давление на Россию, чтобы добиться от диктатора Путина прекращения огня в войне против Украины.
Главные тезисы
- Макрон считает, что прекращение огня "ближе, чем когда-либо раньше".
- Ключевую роль в этом сыграла встреча Зеленского и Трампа в Ватикане.
Макрон прогнозирует судьбоносные недели для Украины и РФ
На этом фоне глава республики призвал союзников Украины действовать единым фронтом.
Как считает Макрон, именно следующие две недели станут решающими на пути к завершению войны.
Французский лидер утверждает, что он смог наконец убедить команду Дональда Трампа в важности усиления давления на Кремль.
Это, в частности, будет касаться введения новых санкций против страны-агрессорки России.
Что важно понимать, сейчас Эммануэль Макрон заявляет об осторожном оптимизме, а также предположил, что прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде".
Президент Франции также подтвердил, что переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме помогли усилить давление на РФ.
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