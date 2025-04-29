Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо 30-денного перемир'я

Так, ми бачили, бачили. Але якщо говорити про таке довготривале припинення (вогню, — ред.), то тут звичайно важливі ті самі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко.