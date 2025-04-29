Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо 30-денного перемир'я
Категорія
Політика
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Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо 30-денного перемир'я

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що країна-агресорка Росія не піде на 30-денне перемир'я, яке 28 квітня запропонував український лідер Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Путін оголосив про 3-денне “перемир'я” в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
  • Жодного перемир'я Росія ніколи не дотримувалася.

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Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, чи бачив Путін та його команда заяву України про негайне 30-деновне перемир'я.

Так, ми бачили, бачили. Але якщо говорити про таке довготривале припинення (вогню, — ред.), то тут звичайно важливі ті самі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Попри це, представник російського диктатора не пояснив, про які нюанси мовиться.

Пєсков знову звернув увагу на те, що 28 квітня Путін оголосив про 3-денне перемир'я в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

За словами Пєскова, це, мовляв, “жест доброї волі”.

Реакції від київського режиму (так росіяни цинічно називають українську владу, — ред.) ми не почули. Поки важко зрозуміти, київський режим збирається до цього приєднатися чи ні, — додав речник Кремля.

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