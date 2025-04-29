Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо 30-денного перемир'я

Речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що країна-агресорка Росія не піде на 30-денне перемир'я, яке 28 квітня запропонував український лідер Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Путін оголосив про 3-денне “перемир'я” в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Жодного перемир'я Росія ніколи не дотримувалася.
Росія відкинула нову пропозицію України
Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, чи бачив Путін та його команда заяву України про негайне 30-деновне перемир'я.
Попри це, представник російського диктатора не пояснив, про які нюанси мовиться.
Пєсков знову звернув увагу на те, що 28 квітня Путін оголосив про 3-денне перемир'я в дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
За словами Пєскова, це, мовляв, “жест доброї волі”.
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