Офіційний Брюссель уже розглядає сценарій відокремлення Молдови від України на шляху до вступу в Європейський союз. Головна причина полягає в тому, що

В України нові проблеми через Угорщину

З попередженням з цього приводу виступила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Europa Libera Moldova.

Як зазначила вона, наразі більше "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС.

Ба більше, вказано, що це рішення можуть ухвалити вже в червні, коли будуть обговорюватися нові кроки щодо розширення блоку.

Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою. Поширити

Марта Кос нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Що важливо розуміти, Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.

На цьому тлі Кос озвучила прогноз, що Молдова може стати членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.

За словами єврокомісарки, головна проблема полягає в тому, що Угорщина політизує процес вступу України.