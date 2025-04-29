Вступ України в ЄС. Євросоюз попередив про жорстке рішення

Офіційний Брюссель уже розглядає сценарій відокремлення Молдови від України на шляху до вступу в Європейський союз. Головна причина полягає в тому, що
команда угорського лідера Віктора Орбана чинить спротив переговорам з Києвом.
Головні тези:
- Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі, але для Будапешта і цього мало.
- Молдова має всі шанси стати членом ЄС до 2029 року.
В України нові проблеми через Угорщину
З попередженням з цього приводу виступила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Europa Libera Moldova.
Як зазначила вона, наразі більше "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС.
Ба більше, вказано, що це рішення можуть ухвалити вже в червні, коли будуть обговорюватися нові кроки щодо розширення блоку.
Марта Кос нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.
Що важливо розуміти, Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.
На цьому тлі Кос озвучила прогноз, що Молдова може стати членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.
За словами єврокомісарки, головна проблема полягає в тому, що Угорщина політизує процес вступу України.
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