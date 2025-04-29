Вступление Украины в ЕС. Евросоюз предупредил о жестком решении
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Политика
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Вступление Украины в ЕС. Евросоюз предупредил о жестком решении

У Украины новые проблемы из-за Венгрии
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Источник:  online.ua

Официальный Брюссель уже рассматривает сценарий отделения Молдовы от Украины на пути вступления в Европейский союз. Главная причина заключается в том, что команда венгерского лидера Виктора Орбана сопротивляется переговорам с Киевом.

Главные тезисы

  • Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все, но для Будапешта и этого мало.
  • У Молдовы есть все шансы стать членом ЕС до 2029 года.

У Украины новые проблемы из-за Венгрии

С предупреждением по этому поводу выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает Europa Libera Moldova.

Как отметила она, больше "нельзя исключать отделение" двух стран на пути к членству в ЕС.

Более того, указано, что это решение могут принять уже в июне, когда будут обсуждаться новые шаги по расширению блока.

Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой.

Марта Кос напомнила, что только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

Что важно понимать, Молдова и Украина все еще вместе продвигались в процессе вступления в ЕС, и их рассматривали как тандем.

На этом фоне Кос озвучила прогноз, что Молдова может стать членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году.

По словам еврокомиссарши, главная проблема заключается в том, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины.

Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной, — добавила она.

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