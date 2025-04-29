Кремль ответил на предложение Зеленского по поводу 30-дневного перемирия
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Политика
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Кремль ответил на предложение Зеленского по поводу 30-дневного перемирия

Россия отвергла новое предложение Украины
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Источник:  online.ua

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что страна-агрессорка Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, которое 28 апреля предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Путин объявил о 3-дневном "перемирии" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
  • Никакого перемирия Россия никогда не соблюдала.

Россия отвергла новое предложение Украины

Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, видел ли Путин и его команда заявление Украины о немедленном 30-дневном перемирии.

Да, мы видели, видели. Но если говорить о таком долговременном прекращении (огне, — ред.), то, конечно, важны те же нюансы, о которых Путин говорил в Кремле.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Тем не менее, представитель российского диктатора не объяснил, о каких нюансах идет речь.

Песков снова обратил внимание на то, что 28 апреля Путин объявил о 3-дневном перемирии в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.

По словам Пескова, это, мол, "жест доброй воли".

Реакции от киевского режима (так россияне цинично называют украинские власти — ред.) мы не услышали. Пока сложно понять, киевский режим собирается к этому присоединиться или нет, — добавил представитель Кремля.

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