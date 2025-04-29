Кремль ответил на предложение Зеленского по поводу 30-дневного перемирия

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что страна-агрессорка Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, которое 28 апреля предложил украинский лидер Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Путин объявил о 3-дневном "перемирии" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Никакого перемирия Россия никогда не соблюдала.
Россия отвергла новое предложение Украины
Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, видел ли Путин и его команда заявление Украины о немедленном 30-дневном перемирии.
Тем не менее, представитель российского диктатора не объяснил, о каких нюансах идет речь.
Песков снова обратил внимание на то, что 28 апреля Путин объявил о 3-дневном перемирии в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
По словам Пескова, это, мол, "жест доброй воли".
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