У Києві екстрено скликають Раду оборони

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що терміново скликає Раду оборони Києва.
Головні тези:
- Кияни скаржаться на те, що мешканців Святошинського району після атаки РФ залишили напризволяще з наслідками ворожого удару.
- Ради оборони скликається в екстреному порядку, попри те, що мер Віталій Кличко наразі не в Україні.
Навіщо скликають Раду оборони Києва
Як зазначив Тимур Ткаченко, головна ціль зустрічі — обговорення алгоритму дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів.
Він також додав, що лише напередодні особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами з цього приводу.
За його словами, засідання Ради оборони відбудеться в екстреному порядку, попри те, що мер Віталій Кличко наразі не в Україні.
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