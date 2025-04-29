У Києві екстрено скликають Раду оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві екстрено скликають Раду оборони

Навіщо скликають Раду оборони Києва
Джерело:  online.ua

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що терміново скликає Раду оборони Києва.

Головні тези:

  • Кияни скаржаться на те, що мешканців Святошинського району після атаки РФ залишили напризволяще з наслідками ворожого удару.
  • Ради оборони скликається в екстреному порядку, попри те, що мер Віталій Кличко наразі не в Україні.

Навіщо скликають Раду оборони Києва

Як зазначив Тимур Ткаченко, головна ціль зустрічі — обговорення алгоритму дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів.

Фото: скриншот

Він також додав, що лише напередодні особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами з цього приводу.

В моменті — ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні — насправді з префіксом “без”.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Очільник Київської міської військової адміністрації

За його словами, засідання Ради оборони відбудеться в екстреному порядку, попри те, що мер Віталій Кличко наразі не в Україні.

Від себе особисто, від наших жителів, дякую всім волонтерам, які включились в допомогу в Святошинському районі, — додав Ткаченко.

Фото: скриншот

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