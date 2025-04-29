У Києві екстрено скликають Раду оборони

Навіщо скликають Раду оборони Києва

Як зазначив Тимур Ткаченко, головна ціль зустрічі — обговорення алгоритму дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів.

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Він також додав, що лише напередодні особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами з цього приводу.

В моменті — ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні — насправді з префіксом “без”. Тимур Ткаченко Очільник Київської міської військової адміністрації

За його словами, засідання Ради оборони відбудеться в екстреному порядку, попри те, що мер Віталій Кличко наразі не в Україні.

Від себе особисто, від наших жителів, дякую всім волонтерам, які включились в допомогу в Святошинському районі, — додав Ткаченко. Поширити