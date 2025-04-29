Україна атакувала військовий аеродром "Саваслейка" у Росії

Уночі 29 квітня у Нижегородській області РФ гриміла потужна “бавовна” після атаки українських БПЛА. Під удари воїнів ЗСУ цього разу потрапили військовий аеродром "Саваслейка" і завод вибухових речовин, що розташований у цьому ж російському регіоні - місті Дзержинськ.
Головні тези:
- "Саваслейка" - авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.
- Російська ППО заявила про знищення 7 українських дронів.
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Новими цілями українських воїнів стали аеродром "Саваслейка" (в/ч 83122) та ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова”.
Що важливо розуміти, вказаний завод є частиною військово-промислового комплексу Росії.
Російська ППО нарахувала щонайменше 8 безпілотних апаратів та заявила про збиття 7 з них.
Згідно з останніми даними, на завод були націлені 2 дрони.
Працівників підприємства в цей час евакуювали, а про результати атаки поки точно нічого не відомо.
Що важливо розуміти, "Саваслейка" — авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу ВПС Росії).
Минулого разу вона була під ударом України в серпні минулого року.
З бази "Саваслейка" російські літаки регулярно атакують Україну.
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