Поплічниця Путіна таємно приїздить в Україну — інсайдери

Американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що у лютому 2025 року в Україну приїжджала Наталія Дмитрієва. Що важливо розуміти, це сестра головного переговірника диктатора Володимира Путіна — Кирила Дмитрієва.
Головні тези:
- Наталя і її мати Тамара Шевченко раніше мали українські паспорти.
- Родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж було відомо раніше.
Що відомо про візити поплічниці Путіна в Україну
Згідно з його даними, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого.
Що важливо розуміти, її візити відбулися за кілька днів до того, як у Саудівській Аравії мали відбутися переговори між Росією і США щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні.
Як стверджує один з інсайдерів журналістів, сестра Дмитрієва вже виїжджала з України до США на початку 2022 року разом зі своєю мамою Це сталося після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше Наталя і її мати Тамара Шевченко мали українські паспорти, протягом останніх кількох років вони приїжджали в Україну за американськими паспортами.
Цілком ймовірно, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж вважалося досі.
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