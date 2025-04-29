Поплічниця Путіна таємно приїздить в Україну — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Поплічниця Путіна таємно приїздить в Україну — інсайдери

Путін
Джерело:  online.ua

Американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що у лютому 2025 року в Україну приїжджала Наталія Дмитрієва. Що важливо розуміти, це сестра головного переговірника диктатора Володимира Путіна — Кирила Дмитрієва.

Головні тези:

  • Наталя і її мати Тамара Шевченко раніше мали українські паспорти.
  • Родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж було відомо раніше.

Що відомо про візити поплічниці Путіна в Україну

Наталія Дмитрієва, сестра головного переговірника Кремля Кирила Дмитрієва, їздила в Україну в лютому 2025 року — за американським паспортом, підтвердили мені численні інсайдери, — повідомила Кеті Лівінгстон.

Згідно з його даними, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого.

Що важливо розуміти, її візити відбулися за кілька днів до того, як у Саудівській Аравії мали відбутися переговори між Росією і США щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні.

Як стверджує один з інсайдерів журналістів, сестра Дмитрієва вже виїжджала з України до США на початку 2022 року разом зі своєю мамою Це сталося після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Діяльність Наталії під час перебування в Україні або мета її поїздки туди невідомі, — наголосила Лівінгстон.

Раніше Наталя і її мати Тамара Шевченко мали українські паспорти, протягом останніх кількох років вони приїжджали в Україну за американськими паспортами.

Незрозуміло, звідки у Наталії і Тамари американські паспорти і чи проживають вони зараз у США, — повідомила журналістка.

Цілком ймовірно, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж вважалося досі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ готує нову тактику наступів на фронті — що відомо
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль відповів на пропозицію Зеленського щодо 30-денного перемир'я
Пєсков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Я був щасливий". Пілот Denfix показав повітряний бій з армією РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Denfix розкрив подробиці своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?