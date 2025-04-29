Поплічниця Путіна таємно приїздить в Україну — інсайдери

Американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що у лютому 2025 року в Україну приїжджала Наталія Дмитрієва. Що важливо розуміти, це сестра головного переговірника диктатора Володимира Путіна — Кирила Дмитрієва.

Що відомо про візити поплічниці Путіна в Україну

Наталія Дмитрієва, сестра головного переговірника Кремля Кирила Дмитрієва, їздила в Україну в лютому 2025 року — за американським паспортом, підтвердили мені численні інсайдери, — повідомила Кеті Лівінгстон. Поширити

NEW‼️— Natalia Dmitrieva, the sister of top Kremlin negotiator Kirill Dmitriev, traveled to Ukraine as recently as February 2025 – on an 🇺🇸 American passport, multiple sources have confirmed to me.



Border records show that Dmitrieva entered 🇺🇦 Ukraine on Feb. 8 and departed on… pic.twitter.com/DwqWbrL5QV — Katie Livingstone (@Sassovivente) April 28, 2025

Згідно з його даними, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого.

Що важливо розуміти, її візити відбулися за кілька днів до того, як у Саудівській Аравії мали відбутися переговори між Росією і США щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні.

Як стверджує один з інсайдерів журналістів, сестра Дмитрієва вже виїжджала з України до США на початку 2022 року разом зі своєю мамою Це сталося після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Діяльність Наталії під час перебування в Україні або мета її поїздки туди невідомі, — наголосила Лівінгстон. Поширити

Раніше Наталя і її мати Тамара Шевченко мали українські паспорти, протягом останніх кількох років вони приїжджали в Україну за американськими паспортами.

Незрозуміло, звідки у Наталії і Тамари американські паспорти і чи проживають вони зараз у США, — повідомила журналістка. Поширити

Цілком ймовірно, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж вважалося досі.