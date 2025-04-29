Приспешница Путина тайно приезжает в Украину — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Приспешница Путина тайно приезжает в Украину — инсайдеры

Что известно о визитах приспешницы Путина в Украину
Читати українською
Источник:  online.ua

Американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что в феврале 2025 года в Украину приезжала Наталья Дмитриева. Что важно понимать, это сестра главного переговорщика диктатора Владимира Путина – Кирилла Дмитриева.

Главные тезисы

  • Наталья и ее мать Тамара Шевченко раньше имели украинские паспорта.
  • Семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее.

Что известно о визитах приспешницы Путина в Украину

Наталья Дмитриева, сестра главного переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева, ездила в Украину в феврале 2025 года — по американскому паспорту, подтвердили мне многочисленные инсайдеры, — сообщила Кэти Ливингстон.

Согласно ее данным, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и уехала 12 февраля.

Что важно понимать, ее визиты состоялись за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны были пройти переговоры между Россией и США по поводу потенциального урегулирования ситуации в Украине.

Как утверждает один из инсайдеров журналистов, сестра Дмитриева уже уезжала из Украины в США в начале 2022 года вместе со своей мамой. Это произошло после начала полномасштабного вторжения России.

Деятельность Натальи во время пребывания в Украине или цель ее поездки туда неизвестна, — подчеркнула Ливингстон.

Ранее Наталья и ее мать Тамара Шевченко имели украинские паспорта, последние несколько лет они приезжали в Украину по американским паспортам.

Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и проживают ли они сейчас в США, — сообщила журналистка.

По всей вероятности, семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем считалось до сих пор.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ готовит новую тактику наступлений на фронте — что известно
К чему готовятся российские оккупанты
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль ответил на предложение Зеленского по поводу 30-дневного перемирия
Россия отвергла новое предложение Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Я был счастлив". Пилот Denfix показал воздушное сражение с армией РФ
Воздушные Силы ВСУ
Denfix раскрыл подробности своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?