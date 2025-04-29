Приспешница Путина тайно приезжает в Украину — инсайдеры

Американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что в феврале 2025 года в Украину приезжала Наталья Дмитриева. Что важно понимать, это сестра главного переговорщика диктатора Владимира Путина – Кирилла Дмитриева.

Что известно о визитах приспешницы Путина в Украину

Наталья Дмитриева, сестра главного переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева, ездила в Украину в феврале 2025 года — по американскому паспорту, подтвердили мне многочисленные инсайдеры, — сообщила Кэти Ливингстон. Поделиться

NEW‼️— Natalia Dmitrieva, the sister of top Kremlin negotiator Kirill Dmitriev, traveled to Ukraine as recently as February 2025 – on an 🇺🇸 American passport, multiple sources have confirmed to me.



Border records show that Dmitrieva entered 🇺🇦 Ukraine on Feb. 8 and departed on… pic.twitter.com/DwqWbrL5QV — Katie Livingstone (@Sassovivente) April 28, 2025

Согласно ее данным, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и уехала 12 февраля.

Что важно понимать, ее визиты состоялись за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны были пройти переговоры между Россией и США по поводу потенциального урегулирования ситуации в Украине.

Как утверждает один из инсайдеров журналистов, сестра Дмитриева уже уезжала из Украины в США в начале 2022 года вместе со своей мамой. Это произошло после начала полномасштабного вторжения России.

Деятельность Натальи во время пребывания в Украине или цель ее поездки туда неизвестна, — подчеркнула Ливингстон. Поделиться

Ранее Наталья и ее мать Тамара Шевченко имели украинские паспорта, последние несколько лет они приезжали в Украину по американским паспортам.

Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и проживают ли они сейчас в США, — сообщила журналистка. Поделиться

По всей вероятности, семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем считалось до сих пор.