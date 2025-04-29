Приспешница Путина тайно приезжает в Украину — инсайдеры

Американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что в феврале 2025 года в Украину приезжала Наталья Дмитриева. Что важно понимать, это сестра главного переговорщика диктатора Владимира Путина – Кирилла Дмитриева.
Главные тезисы
- Наталья и ее мать Тамара Шевченко раньше имели украинские паспорта.
- Семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее.
Что известно о визитах приспешницы Путина в Украину
Согласно ее данным, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и уехала 12 февраля.
Что важно понимать, ее визиты состоялись за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны были пройти переговоры между Россией и США по поводу потенциального урегулирования ситуации в Украине.
Как утверждает один из инсайдеров журналистов, сестра Дмитриева уже уезжала из Украины в США в начале 2022 года вместе со своей мамой. Это произошло после начала полномасштабного вторжения России.
Ранее Наталья и ее мать Тамара Шевченко имели украинские паспорта, последние несколько лет они приезжали в Украину по американским паспортам.
По всей вероятности, семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем считалось до сих пор.
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