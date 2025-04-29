Медведєв зажадав "справжньої денацифікації" усієї Європи

Колишній президент РФ та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову почав лякати Європу вторгненням під приводом "справжньої денацифікації". На такі погрози поплічник Путіна наважився у прямому етері.
Головні тези:
- Медведєв хоче реалізувати щодо Європи підхід "мир через страх".
- Наразі влада Росії не приховує, що готується до нових воєн.
Медведєв виступив з новою скандальною заявою
Виступ російського політика був приурочений 9 травня, коли в країні-агресорці мають намір відзначати 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні".
Медведєва цинічно заявив, що "нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті".
На цьому він не зупинився та почав стверджувати, що відносини Москви й Брюсселя пройшли точку неповернення.
Поплічник Путіна не приховує, що його головний план полягає в тому, щоб залякати усю Європу.
Цей підхід він називає "мир через страх" напротивагу принципу США та Європи — “мир через силу”.
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