Колишній президент РФ та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову почав лякати Європу вторгненням під приводом "справжньої денацифікації". На такі погрози поплічник Путіна наважився у прямому етері.

Медведєв виступив з новою скандальною заявою

Виступ російського політика був приурочений 9 травня, коли в країні-агресорці мають намір відзначати 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні".

Медведєва цинічно заявив, що "нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті".

Лідери країн, які не бажають займатися денацифікацією, мають бути марковані як поборники нацизму, — безсоромно додав колишній президент РФ. Поширити

На цьому він не зупинився та почав стверджувати, що відносини Москви й Брюсселя пройшли точку неповернення.

На жаль, розмовляти в Старому світі сьогодні ні з ким і ні про що. Тим більше, що навіть зі своїми попередниками європейські керівники просто здрібніли, виродилися. Замість яскравих особистостей і сильних лідерів там якісь просто технічні фігури. Причому саме русофобської спрямованості. Дмитро Медведєв Колишній президент РФ

Поплічник Путіна не приховує, що його головний план полягає в тому, щоб залякати усю Європу.