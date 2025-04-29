Медведєв зажадав "справжньої денацифікації" усієї Європи
Категорія
Політика
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Медведєв зажадав "справжньої денацифікації" усієї Європи

Медведєв виступив з новою скандальною заявою
Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову почав лякати Європу вторгненням під приводом "справжньої денацифікації". На такі погрози поплічник Путіна наважився у прямому етері.

Головні тези:

  • Медведєв хоче реалізувати щодо Європи підхід "мир через страх".
  • Наразі влада Росії не приховує, що готується до нових воєн.

Медведєв виступив з новою скандальною заявою

Виступ російського політика був приурочений 9 травня, коли в країні-агресорці мають намір відзначати 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні".

Медведєва цинічно заявив, що "нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті".

Лідери країн, які не бажають займатися денацифікацією, мають бути марковані як поборники нацизму, — безсоромно додав колишній президент РФ.

На цьому він не зупинився та почав стверджувати, що відносини Москви й Брюсселя пройшли точку неповернення.

На жаль, розмовляти в Старому світі сьогодні ні з ким і ні про що. Тим більше, що навіть зі своїми попередниками європейські керівники просто здрібніли, виродилися. Замість яскравих особистостей і сильних лідерів там якісь просто технічні фігури. Причому саме русофобської спрямованості.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Колишній президент РФ

Поплічник Путіна не приховує, що його головний план полягає в тому, щоб залякати усю Європу.

Цей підхід він називає "мир через страх" напротивагу принципу США та Європи — “мир через силу”.

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