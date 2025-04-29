Імпічмент близько. У команді Трампа спалахнула паніка

В адміністрації президента США Дональда Трампа почався переполох через те, що ймовірність оголошення імпічменту очільнику Білого дому стрімко зростає. Найбільше наразі панікують радники американського лідера.

Трампу знову загрожує імпічмент

За словами журналістів, це може статися, якщо наступного року демократи повернуть собі контроль над Палатою представників США.

Я впевнений (Трампу можуть оголосити імпічмент — ред.), — виступив з прогнозом з цього приводу дослідник громадської думки Джон Маклафлін. Поширити

Команда Білого дому усвідомлює, наскільки важким тягарем може бути процес імпічменту.

Якщо його дійсно зможуть запустити — Трампу не вдасться реалізувати велику частину його планів.

Демократи уже неодноразово дали зрозуміти, що вони налаштовані серйозно.

До прикладу, представник Мічигану Шрі Танедар не так давно представив 7 статей імпічменту Трампу.

За словами політика, він обурений тим, як той вирішує питання імміграції, гуманітарної допомоги та судових рішень.

Окрім того, вказано, що сенатор від Джорджії Джон Оссофф став першим сенатором від коливного штату, який висловив підтримку імпічменту Трампа.

На переконання журналістів, усе вказує на те, що імпічмент Трампа близько.