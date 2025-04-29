Імпічмент близько. У команді Трампа спалахнула паніка

В адміністрації президента США Дональда Трампа почався переполох через те, що ймовірність оголошення імпічменту очільнику Білого дому стрімко зростає. Найбільше наразі панікують радники американського лідера.
Головні тези:
- У демократів незабаром буде шанс вигнати Трампа з Білого дому.
- У США шоковані тим, як президент вирішує питання імміграції, гуманітарної допомоги та судових рішень.
Трампу знову загрожує імпічмент
За словами журналістів, це може статися, якщо наступного року демократи повернуть собі контроль над Палатою представників США.
Команда Білого дому усвідомлює, наскільки важким тягарем може бути процес імпічменту.
Якщо його дійсно зможуть запустити — Трампу не вдасться реалізувати велику частину його планів.
Демократи уже неодноразово дали зрозуміти, що вони налаштовані серйозно.
До прикладу, представник Мічигану Шрі Танедар не так давно представив 7 статей імпічменту Трампу.
За словами політика, він обурений тим, як той вирішує питання імміграції, гуманітарної допомоги та судових рішень.
Окрім того, вказано, що сенатор від Джорджії Джон Оссофф став першим сенатором від коливного штату, який висловив підтримку імпічменту Трампа.
На переконання журналістів, усе вказує на те, що імпічмент Трампа близько.
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