Импичмент близко. В команде Трампа вспыхнула паника

В администрации президента США Дональда Трампа начался переполох из-за того, что вероятность объявления импичмента главе Белого дома стремительно растет. Больше всего паникуют советники американского лидера.

Трампу снова грозит импичмент

По словам журналистов, это может произойти, если в следующем году демократы вернут контроль над Палатой представителей США.

Я уверен (Трампу могут объявить импичмент — ред.), — выступил с прогнозом по этому поводу исследователь общественного мнения Джон Маклафлин. Поделиться

Команда Белого дома осознает, насколько тяжелым бременем может быть процесс импичмента.

Если его действительно смогут запустить, Трампу не удастся реализовать большую часть его планов.

Демократы уже не раз давали понять, что они настроены серьезно.

К примеру, представитель Мичигана Шри Танедар не так давно представил 7 статей импичмента Трампу.

По словам политика, он возмущен тем, как тот решает вопросы иммиграции, гуманитарной помощи и судебных решений.

Кроме того, сказано, что сенатор от Джорджии Джон Оссофф стал первым сенатором от колеблющегося штата, который выразил поддержку импичмента Трампа.

По убеждению журналистов, все указывает на то, что импичмент Трампа близок.