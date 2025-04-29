Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова начал пугать Европу вторжением под предлогом "настоящей денацификации". На такие угрозы приспешник Путина отважился в прямом эфире.

Медведев выступил с новым скандальным заявлением

Выступление российского политика было приурочено 9 мая, когда в стране-агрессорке намерены отмечать 80-летие победы в "Великой отечественной войне".

Медведева цинично заявил, что "нацизм как идеология должен быть искоренен во всем европейском континенте".

Лидеры стран, не желающие заниматься денацификацией, должны быть маркированы как поборники нацизма, — бесстыдно добавил бывший президент РФ. Поделиться

На этом он не остановился и начал утверждать, что отношения Москвы и Брюсселя прошли точку невозврата.

К сожалению, разговаривать в Старом свете сегодня ни с кем и ни о чем. Тем более что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-нибудь просто технические фигуры. Причем именно русофобской направленности. Дмитрий Медведев Бывший президент РФ

Приспешник Путина не скрывает, что его главный план заключается в том, чтобы запугать всю Европу.