Медведев потребовал "настоящей денацификации" всей Европы
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Медведев потребовал "настоящей денацификации" всей Европы

Медведев выступил с новым скандальным заявлением
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова начал пугать Европу вторжением под предлогом "настоящей денацификации". На такие угрозы приспешник Путина отважился в прямом эфире.

Главные тезисы

  • Медведев хочет реализовать по отношению к Европе подход "мир через страх".
  • В настоящее время власти России не скрывают, что готовятся к новым войнам.

Медведев выступил с новым скандальным заявлением

Выступление российского политика было приурочено 9 мая, когда в стране-агрессорке намерены отмечать 80-летие победы в "Великой отечественной войне".

Медведева цинично заявил, что "нацизм как идеология должен быть искоренен во всем европейском континенте".

Лидеры стран, не желающие заниматься денацификацией, должны быть маркированы как поборники нацизма, — бесстыдно добавил бывший президент РФ.

На этом он не остановился и начал утверждать, что отношения Москвы и Брюсселя прошли точку невозврата.

К сожалению, разговаривать в Старом свете сегодня ни с кем и ни о чем. Тем более что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-нибудь просто технические фигуры. Причем именно русофобской направленности.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Бывший президент РФ

Приспешник Путина не скрывает, что его главный план заключается в том, чтобы запугать всю Европу.

Этот подход он называет "мир через страх", извращая таким образом принцип США и Европы — "мир через силу".

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