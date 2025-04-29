Медведев потребовал "настоящей денацификации" всей Европы

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова начал пугать Европу вторжением под предлогом "настоящей денацификации". На такие угрозы приспешник Путина отважился в прямом эфире.
Главные тезисы
- Медведев хочет реализовать по отношению к Европе подход "мир через страх".
- В настоящее время власти России не скрывают, что готовятся к новым войнам.
Медведев выступил с новым скандальным заявлением
Выступление российского политика было приурочено 9 мая, когда в стране-агрессорке намерены отмечать 80-летие победы в "Великой отечественной войне".
Медведева цинично заявил, что "нацизм как идеология должен быть искоренен во всем европейском континенте".
На этом он не остановился и начал утверждать, что отношения Москвы и Брюсселя прошли точку невозврата.
Приспешник Путина не скрывает, что его главный план заключается в том, чтобы запугать всю Европу.
Этот подход он называет "мир через страх", извращая таким образом принцип США и Европы — "мир через силу".
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