Армія РФ рветься на кордони одразу трьох областей України

Як попереджає речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, наразі ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилася. Ба більше, російські загарбники роблять все можливе, щоб прорватися на кордони Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

Що відомо про ситуацію на фронті 29 квітня

Згідно з останніми даними, протягом останньої доби на Новопавлівському напрямку ворог 23 рази штурмував позиції українських захисників.

Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей, — наголосив Волошин. Поширити

Ба більше, погіршується ситуація й на Оріхівському напрямку в районі Малих Щербаків, Лобкового, Степового.

Саме там росіяни не полишають спроб пробити лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його.

За словами Волошина, звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи ЗСУ, що прямують із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя".

На Придніпровському та Херсонському напрямках також росіяни рвуться вперед.

На Херсонщині солдати РФ намагаються захопити острови на Дніпрі.