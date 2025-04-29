Армія РФ рветься на кордони одразу трьох областей України
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ рветься на кордони одразу трьох областей України

ЗСУ
Джерело:  Укрінформ

Як попереджає речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, наразі ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилася. Ба більше, російські загарбники роблять все можливе, щоб прорватися на кордони Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

Головні тези:

  • Одразу на кількох напрямках фронту ворог дедалі активніше штурмує позиції ЗСУ.
  • Армія РФ дедалі частіше вдається до подвійних ударів по мирних містах України.

Що відомо про ситуацію на фронті 29 квітня

Згідно з останніми даними, протягом останньої доби на Новопавлівському напрямку ворог 23 рази штурмував позиції українських захисників.

Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей, — наголосив Волошин.

Ба більше, погіршується ситуація й на Оріхівському напрямку в районі Малих Щербаків, Лобкового, Степового.

Саме там росіяни не полишають спроб пробити лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його.

За словами Волошина, звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи ЗСУ, що прямують із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя".

На Придніпровському та Херсонському напрямках також росіяни рвуться вперед.

На Херсонщині солдати РФ намагаються захопити острови на Дніпрі.

І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах.

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