"Це ще не кінець". Хто готовий боротися з Трампом за порятунок Криму
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"Це ще не кінець". Хто готовий боротися з Трампом за порятунок Криму

Трамп
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Джерело:  The Telegraph

Президент США Дональд Трамп уже багато разів дав зрозуміти, що вважає український Крим, який 11 років тому окупувала РФ, російською територію. Ба більше, він добивається від Києва визнати це на офіційному рівні. Український лідер Володимир Зеленський відкинув цю вимогу, однак не лише він готовий дати відсіч Трампу задля деокупації півострова.

Головні тези:

  • Трамп наполягає, що визнання Криму Росією - це прийнятна ціна за досягнення миру.
  • Одразу кілька світових лідерів стали на захист України у цьому питанні.

В України є потужні союзники у процесі поверненні Криму

Журналісти звертають увагу на те, що саме питання подальшої долі Криму знаходиться в центрі “мирного плану” Дональда Трампа щодо завершення війни.

На цьому тлі ЗМІ згадують заяву глави Держдепу США Майка Помпео, який був членом команди республіканця.

Росія, здійснивши 2014 року вторгнення в Україну і спробувавши анексувати Крим, прагнула підірвати фундаментальний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може змінювати кордони іншої силою, — заявив Помпео у 2018 році.

Однак минуло не так багато років і виявило, що після другого повернення у Білий дім Трампу начхати на цей принцип.

Президент України дав зрозуміти, що не збирається віддавати Крим Росії.

У цій боротьбі з Білим дома Володимир Зеленський не самотній. Він отримав потужну підтримку від прем'єра Британії Кіра Стармера, французького лідера Еммануеля Макрона та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Саме вони наразі роблять все можливе, щоб Трамп змінив свою позицію щодо Криму та зупинив шантаж України.

Це ще не кінець процесу, і переговори тривають. Вони триватимуть і цього тижня.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії

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