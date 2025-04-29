Президент США Дональд Трамп уже много раз дал понять, что считает украинский Крым, который 11 лет назад оккупировала РФ, российской территорией. Более того, он добивается от Киева признать это на официальном уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг это требование, однако не только готов дать отпор Трампу.

У Украины есть мощные союзники в процессе возвращения Крыма

Журналисты обращают внимание на то, что именно вопрос дальнейшей судьбы Крыма находится в центре “мирного плана” Дональда Трампа по завершению войны.

На этом фоне СМИ вспоминают заявление главы Госдепа США Майка Помпео, экс-члена команды республиканца.

Россия, осуществив в 2014 году вторжение в Украину и попытавшись аннексировать Крым, стремилась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может менять границы другой силой, - заявил Помпео в 2018 году. Поделиться

Однако прошло не так много лет и стало ясно, что после второго возвращения в Белый дом Трампу наплевать на этот принцип.

Президент Украины дал понять, что не намерен отдавать Крым России.

В этой борьбе с Белым дома Владимир Зеленский не одинок. Он получил мощную поддержку от премьера Британии Кира Стармера, французского лидера Эммануэля Макрона и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Именно они сейчас делают все возможное, чтобы Трамп изменил свою позицию по Крыму и остановил шантаж Украины.