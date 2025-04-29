Президент США Дональд Трамп уже много раз дал понять, что считает украинский Крым, который 11 лет назад оккупировала РФ, российской территорией. Более того, он добивается от Киева признать это на официальном уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг это требование, однако не только готов дать отпор Трампу.
Главные тезисы
- Трамп настаивает, что признание Крыма Россией – это приемлемая цена за достижение мира.
- Сразу несколько мировых лидеров встали на защиту Украины в этом вопросе.
У Украины есть мощные союзники в процессе возвращения Крыма
Журналисты обращают внимание на то, что именно вопрос дальнейшей судьбы Крыма находится в центре “мирного плана” Дональда Трампа по завершению войны.
На этом фоне СМИ вспоминают заявление главы Госдепа США Майка Помпео, экс-члена команды республиканца.
Однако прошло не так много лет и стало ясно, что после второго возвращения в Белый дом Трампу наплевать на этот принцип.
Президент Украины дал понять, что не намерен отдавать Крым России.
В этой борьбе с Белым дома Владимир Зеленский не одинок. Он получил мощную поддержку от премьера Британии Кира Стармера, французского лидера Эммануэля Макрона и министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Именно они сейчас делают все возможное, чтобы Трамп изменил свою позицию по Крыму и остановил шантаж Украины.
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