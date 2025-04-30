Встреча Зеленского и Трампа. Чего смог добиться президент Украины
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Встреча Зеленского и Трампа. Чего смог добиться президент Украины

Украина чувствует "осторожный оптимизм" относительно мирного соглашения
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Источник:  The Economist

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому хватило всего 15 минут переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы изменить отношение последнего к России и диктатору Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского и Трампа стала судьбоносной для завершения войны РФ против Украины.
  • Президент США начал уважать украинского лидера.

Украина чувствует "осторожный оптимизм" относительно мирного соглашения

За первые 100 дней после возвращения в Белый дом Трамп так и не смог примирить требование Украины о гарантиях безопасности с желанием России добиться публичной капитуляции.

Несмотря на это, недавно команда Владимира Зеленского почувствовала "новый импульс" в этом процессе и настроена оптимистично.

Все дело в том, что Трамп наконец осознал, с кем имеет дело в лице российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, официальный Киев все чаще склоняется к мнению, что президент США начал уважать Зеленского, потому что тот не сломался во время сложных ситуаций.

Украинский лидер за отведенные 15 минут во время встречи в Риме передал Трампу простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и только Трамп способен принести мир.

Как известно, именно после этой беседы Трамп предположил, что Путин "морочит ему голову" и не хочет завершать войну.

Это было жесточайшее заявление главы Белого дома относительно российского диктатора.

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