Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому хватило всего 15 минут переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы изменить отношение последнего к России и диктатору Владимиру Путину.

Украина чувствует "осторожный оптимизм" относительно мирного соглашения

За первые 100 дней после возвращения в Белый дом Трамп так и не смог примирить требование Украины о гарантиях безопасности с желанием России добиться публичной капитуляции.

Несмотря на это, недавно команда Владимира Зеленского почувствовала "новый импульс" в этом процессе и настроена оптимистично.

Все дело в том, что Трамп наконец осознал, с кем имеет дело в лице российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, официальный Киев все чаще склоняется к мнению, что президент США начал уважать Зеленского, потому что тот не сломался во время сложных ситуаций.

Украинский лидер за отведенные 15 минут во время встречи в Риме передал Трампу простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и только Трамп способен принести мир. Поделиться

Как известно, именно после этой беседы Трамп предположил, что Путин "морочит ему голову" и не хочет завершать войну.