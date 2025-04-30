Силы ПВО раскрыли подробности воздушного боя с армией РФ

В течение всей ночи 30 апреля российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
- В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.
Атака РФ на Украину — что известно
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что на этот раз главными направлениями удара были Днепр и Харьков.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Харьковщина и Днепропетровщина.
Что важно понимать, два российских дрона до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-