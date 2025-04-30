Силы ПВО раскрыли подробности воздушного боя с армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли подробности воздушного боя с армией РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину – что известно
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В течение всей ночи 30 апреля российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

Атака РФ на Украину — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что на этот раз главными направлениями удара были Днепр и Харьков.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 подтверждено уничтожение 50 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Кроме того, указано, 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Харьковщина и Днепропетровщина.

Что важно понимать, два российских дрона до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

Боевая работа продолжается! Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники неба.

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