Сили ППО розкрили подробиці повітряного бою з армією РФ

Протягом усієї ночі 30 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.
Атака РФ на Україну — що відомо
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що цього разу головні напрямки удару — Дніпро та Харків.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Харківщина та Дніпропетровщина.
Що важливо розуміти, два російських дрони досі знаходяться в повітряному просторі України.
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