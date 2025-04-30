Сили ППО розкрили подробиці повітряного бою з армією РФ

Протягом усієї ночі 30 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Атака РФ на Україну — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що цього разу головні напрямки удару — Дніпро та Харків.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Поширити

Окрім того, вказано, 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Харківщина та Дніпропетровщина.

Що важливо розуміти, два російських дрони досі знаходяться в повітряному просторі України.