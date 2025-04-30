Сили ППО розкрили подробиці повітряного бою з армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили подробиці повітряного бою з армією РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - що відомо
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Протягом усієї ночі 30 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Атака РФ на Україну — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що цього разу головні напрямки удару — Дніпро та Харків.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Окрім того, вказано, 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Харківщина та Дніпропетровщина.

Що важливо розуміти, два російських дрони досі знаходяться в повітряному просторі України.

Бойова робота триває! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники неба.

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