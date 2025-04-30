У Росії після атаки дронів палає ще один оборонний завод — відео

У місті Муром Володимирської області Росії спалахнула масштабна пожежа на оборонному заводі після атаки безпілотників. Факт удару дронами підтвердили губернатор регіону Олександра Авдєєв і Міноборони країни-агресорки.
Головні тези:
- Муромський завод є найбільшим у Росії виробником капсулів-запалювачів.
- Загалом у Росії бідкаються через атаку одразу 34 “українських БпЛА”.
Що відомо про нову потужну “бавовну” в Росії
Як стверджує місцева влада, спалахнула велика пожежа на підприємстві в Муромі. Згідно з останніми даним, площа загоряння сягнула вже 720 кв. м. На завод нібито впав безпілотник.
За словами Авдєєва, сили ППО змогли виявити приліт кількох ударних дронів — їх подавили засобами РЕБ.
Як стверджують місцеві мешканці дрони атакували завод у Вербовському районі міста.
Що важливо розуміти, саме там знаходиться Муромський приладобудівний завод (інша назва — "пороховий").
Серед іншого він також виробляє засоби ініціювання та запалювання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.
Окрім того, відомо, що муромський завод є найбільшим у Російській Федерації виробником капсулів-запалювачів.
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