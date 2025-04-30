У Росії після атаки дронів палає ще один оборонний завод — відео

У місті Муром Володимирської області Росії спалахнула масштабна пожежа на оборонному заводі після атаки безпілотників. Факт удару дронами підтвердили губернатор регіону Олександра Авдєєв і Міноборони країни-агресорки.

Що відомо про нову потужну “бавовну” в Росії

Як стверджує місцева влада, спалахнула велика пожежа на підприємстві в Муромі. Згідно з останніми даним, площа загоряння сягнула вже 720 кв. м. На завод нібито впав безпілотник.

За словами Авдєєва, сили ППО змогли виявити приліт кількох ударних дронів — їх подавили засобами РЕБ.

Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше йшлося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, обійшлося без загорянь, там теж працюють фахівці, — запевняє губернатор. Поширити

Як стверджують місцеві мешканці дрони атакували завод у Вербовському районі міста.

Що важливо розуміти, саме там знаходиться Муромський приладобудівний завод (інша назва — "пороховий").

Серед іншого він також виробляє засоби ініціювання та запалювання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.