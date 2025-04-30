У Росії після атаки дронів палає ще один оборонний завод — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії після атаки дронів палає ще один оборонний завод — відео

Що відомо про нову потужну “бавовну” в Росії
Джерело:  online.ua

 У місті Муром Володимирської області Росії спалахнула масштабна пожежа на оборонному заводі після атаки безпілотників. Факт удару дронами підтвердили губернатор регіону Олександра Авдєєв і Міноборони країни-агресорки.

Головні тези:

  • Муромський завод є найбільшим у Росії виробником капсулів-запалювачів.
  • Загалом у Росії бідкаються через атаку одразу 34 “українських БпЛА”.

Що відомо про нову потужну “бавовну” в Росії

Як стверджує місцева влада, спалахнула велика пожежа на підприємстві в Муромі. Згідно з останніми даним, площа загоряння сягнула вже 720 кв. м. На завод нібито впав безпілотник.

За словами Авдєєва, сили ППО змогли виявити приліт кількох ударних дронів — їх подавили засобами РЕБ.

Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше йшлося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, обійшлося без загорянь, там теж працюють фахівці, — запевняє губернатор.

Як стверджують місцеві мешканці дрони атакували завод у Вербовському районі міста.

Що важливо розуміти, саме там знаходиться Муромський приладобудівний завод (інша назва — "пороховий").

Серед іншого він також виробляє засоби ініціювання та запалювання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Окрім того, відомо, що муромський завод є найбільшим у Російській Федерації виробником капсулів-запалювачів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Ленінградській та Брянській областях прогриміла потужна "бавовна" — відео
дим
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" сталася у Саратові та Енгельсі РФ — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?