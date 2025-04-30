В России после атаки дронов пылает еще один оборонный завод — видео

В городе Муром Владимирской области России вспыхнул масштабный пожар на оборонном заводе после атаки беспилотников. Факт удара дронами подтвердили губернатор региона Александра Авдеев и Минобороны страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Муромский завод является крупнейшим в России производителем капсул-зажигателей.
- Всего в России жалуются из-за атаки сразу 34 "украинских БПЛА".
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Как утверждают местные власти, вспыхнул большой пожар на предприятии в Муроме.
Согласно последним данным, площадь возгорания достигла уже 720 кв. м. На завод якобы упал беспилотник.
По словам Авдеева, силы ПВО смогли обнаружить прилет нескольких ударных дронов — их подавили средствами РЭБ.
Как утверждают местные жители, дроны атаковали завод в Вербовском районе города.
Что важно понимать, именно там находится Муромский приборостроительный завод (другое название — "пороховой").
Среди прочего он производит средства инициирования и зажигания боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ.
Кроме того, известно, что муромский завод является крупнейшим в Российской Федерации производителем капсул-зажигателей.
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