В России после атаки дронов пылает еще один оборонный завод — видео
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Проиcшествия
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В России после атаки дронов пылает еще один оборонный завод — видео

Что известно о новой мощной "бавовне" в России
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Источник:  online.ua

В городе Муром Владимирской области России вспыхнул масштабный пожар на оборонном заводе после атаки беспилотников. Факт удара дронами подтвердили губернатор региона Александра Авдеев и Минобороны страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Муромский завод является крупнейшим в России производителем капсул-зажигателей.
  • Всего в России жалуются из-за атаки сразу 34 "украинских БПЛА".

Что известно о новой мощной "бавовне" в России

Как утверждают местные власти, вспыхнул большой пожар на предприятии в Муроме.

Согласно последним данным, площадь возгорания достигла уже 720 кв. м. На завод якобы упал беспилотник.

По словам Авдеева, силы ПВО смогли обнаружить прилет нескольких ударных дронов — их подавили средствами РЭБ.

Беспилотная техника повредила 2 здания: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Вторая пострадала незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты, уверяет губернатор.

Как утверждают местные жители, дроны атаковали завод в Вербовском районе города.

Что важно понимать, именно там находится Муромский приборостроительный завод (другое название — "пороховой").

Среди прочего он производит средства инициирования и зажигания боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ.

Кроме того, известно, что муромский завод является крупнейшим в Российской Федерации производителем капсул-зажигателей.

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